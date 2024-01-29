Рассказываем простой способ быстро выбраться из сугроба!

Эксперт «За рулем» объяснил, как пользоваться раскачкой в снежном заносе

Снегопады продолжают доставлять проблемы автомобилистам во многих регионах России. В связи с этим эксперт «За рулем» Алексей Ревин решил вспомнить элементарные приемы, сильно облегчающие жизнь водителю в зимнюю пору. Один из таких приемов – существующая, пожалуй, со времен начала автомобилизма так называемая раскачка.

Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Используйте раскачку. На автомобиле с автоматом придется поочередно включать режимы D и R. На механике можно использовать другой способ.

Колеса находятся в лунке. При движение вперед и назад автомобиль приподнимается, пытаясь из нее выбраться. Если в этом момент выжать сцепление, он откатится назад. Таким образом, включая и выключая сцепление, можно заставить автомобиль раскачиваться. Если попасть в ритм, амплитуда будет расти – и машина выскочит из снежного плена.

Есть еще несколько простых приемов и привычек, соблюдение которых почти наверняка избавит вас от ненужного буксования в снегу и от огромных потерь времени, нервов, топлива и ресурса машины. Читайте в новом материале «За рулем»!