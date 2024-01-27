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Устройство для дублирования сигналов светофора
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В Ростехе разработали и протестировали новый повторитель светофоров

Компания «Швабе» разработала устройство для дублирования сигналов светофора

Специалисты холдинга «Швабе» (входит в Ростех) представили новый модуль для светофоров. Эта инновационная система предназначена для одновременного воспроизведения сигнала светофора на стойках и опорах, что существенно повысит уровень безопасности на дорогах, обеспечив лучшую видимость в условиях дождя или тумана.

Произведенный на Уральском оптико-механическом заводе модуль включает влагозащищенный профиль со светодиодами и блок питания, который подключается к дорожному контроллеру. Этот модуль может быть интегрирован в системы интеллектуальной транспортной системы (ИТС).

Устройство для дублирования сигналов светофора
Устройство для дублирования сигналов светофора
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Процесс установки облегчается универсальными креплениями, а повторитель сигнала имеет функцию защиты от ложного срабатывания в условиях нестабильной электросети.

Устройство для дублирования сигналов светофора может быть использовано в различных климатических условиях, диапазон температурного режима: от -40°С до +60°С.

В ближайшем будущем устройство пройдет испытания на дорогах Екатеринбурга, его опытная эксплуатация будет завершена в первом квартале 2024 года.

Справка

Холдинг «Швабе» входит в Госкорпорацию Ростех и объединяет несколько десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах России. Сегодня это ядро оптической отрасли страны. Предприятия «Швабе» разрабатывают и серийно производят медицинское оборудование, энергосберегающую светотехнику, оптические материалы и научные приборы.

Источник: холдинг «Швабе»

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Ростех
Количество просмотров 1
27.01.2024
Фото:Ростех
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