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Этот автомобиль россияне оставляют в залог при оформлении автозайма чаще всего

Стало известно, какие марки автомобилей россияне чаще всего оставляли в залог

Жители России при оформлении автозайма в 2023 году чаще всего оставляли в залог автомобили Lada, а также корейские Hyundai и Kia. Такой вывод сделали аналитики сервиса автозаймов CarMoney в ходе своего исследования.

Отмечается, что автомобили отечественного производителя АВТОВАЗ поднялись в рейтинге залоговых транспортных средств с седьмого места в 2022 году на третью строчку по итогам 2023 года.

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«Отечественному бренду Lada удалось потеснить с верхних строчек рейтинга традиционных лидеров — автомобили марки Ford, Toyota, Volkswagen и Nissan. Наиболее популярным залогом по автозаймам по-прежнему выступают корейские автомобили Hyundai и Kia», — говорится в сообщении.

Согласно данным сервиса, в период с января по декабрь 2023 года доля Hyundai среди залоговых автомобилей составила 9,8%. На втором месте бренд Kia — на его долю пришлось 8,1%. У Lada этот показатель по итогам прошлого года составил 6,8% против 5,5% в 2022 году.

Затем в списке идут автомобили Ford, Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault, Chevrolet и Skoda. Кроме того, выросла доля закладываемых автомобилей от китайских производителей — рост в этой категории составил 33% год к году.

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Источник: gazeta.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / snowing
26.01.2024
Фото:freepik / snowing
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