Этот надежный японский кроссовер сейчас продается дешевле «китайцев»

На рынке России нашли новые Mitsubishi Eclipse Cross по цене от 3,45 млн рублей

На фоне большого разнообразия автомобилей китайских брендов на российском рынке можно купить новые Mitsubishi Eclipse Cross от производителя из Японии. Причем и по цене, и по характеристикам они точно не уступают «китайцам».

Изменилась немного стоимость: если в ноябре 2023 года цены на рестайлинговые версии кроссоверов стартовали от 3,05 до 3,25 млн рублей, то сейчас их можно купить от 3,45 млн рублей. Стоит отметить, что новые Eclipse Cross сейчас можно купить не только в Москве, но и в других регионах, в частности, в Тюмени.

Mitsubishi Eclipse Cross

Все имеющиеся в наличии автомобили представлены в «средней» комплектации Instyle, а также в более топовом исполнении Ultimate, цены на которое варьируются от 3,91 до 4,02 млн рублей. Под капотом у последний — атмосферник объемом 2,0 л мощностью 150 л.с., он работает в паре с вариатором, привод — полный.

В списке оснащения Eclipse Cross заявлены: салон из кожи, мультифункциональный кожаный руль, камера кругового обзора с парктрониками спереди и сзади, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, датчики света и дождя, подогрев передних сидений, руля и лобового стекла, а также 18-дюймовые литые диски и мультимедийная система с ЖК-дисплеем, поддержка Apple CarPlay/Android Auto и восемь аудиодинамиков.

Цены на конкурентов китайских брендов сопоставимы или даже выше, в частности, Jetour X70 Plus в топовой версии Luxury продается за 3,299 млн рублей, Jaecoo J7 в «средней» комплектации Ultimate — за 3,549 млн рублей, а купеобразный Geely Tugella — от 3,959 млн рублей.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: avtonovostidnya.ru