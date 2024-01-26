Если замерзают окна в салоне авто, следуйте этим правилам

Автоэксперт назвал рабочий лайфхак от замерзающих стекол в автомобиле

Чтобы стекла автомобиля не замерзали и не запотевали, недостаточно каких-то разовых усилий, это обычная проблема в зимнее время года, поэтому к ее решению нужен профилактический подход. Об этом «Российской газете» рассказал директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Рассуждая о том, почему все-таки стекла в салоне автомобиля замерзают, он подчеркнул, что изморозь образуется из-за разницы температур внутри салона и снаружи.

«Сели в машину, не обмахнув снег с ботинок, одежды, да еще и щетку в снегу в салон положили, от души прогрели салон, итог — запотевшие стекла. В салоне стало тепло и влажно, поэтому окна затянет. После поездки возвращаетесь домой, мотор выключается, а машина остается на морозе, и осевшая влага превращается в лед», — объясняет собеседник издания.

Чтобы избавиться от этой проблемы необходимо минимизировать попадание влаги в салон автомобиля, подчеркивает Рузанов. Перед тем, как садиться в автомобиль, нужно отряхнуть снег и с обуви, и с одежды. Всю воду с ковриков необходимо выливать после каждой поездки.

«Регулярно проветривайте свой автомобиль. Если выровнять температуру на улице и в машине до того, как оставите ее на улице на ночь, то можно избежать обледенения стекол», — рекомендует эксперт.

Желательно еще проверить фильтр салона, если он забился и пропускает влагу в салон — нужно менять на новый. Эти небольшие затраты не идут ни в какое сравнение с положительным эффектом для автомобиля и здоровьем пассажиров и водителя, подытожил Рузанов.

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Источник: rg.ru