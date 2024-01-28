В автосфере можно найти денежную вакансию даже без опыта работы

hh.ru перечислил высокооплачиваемые вакансии в автобизнесе для людей без опыта

В начале 2024 года на hh.ru было представлено более 3.2 тыс. вакансий в автомобильной сфере для соискателей без опыта. Из них более 1.4 тыс. составили вакансии в сфере автомобильного бизнеса, более 220 вакансий в сфере перевозок и почти 160 вакансий в розничной торговле.

Зарплатная вилка в более 400 вакансиях начинается от 130 тыс. рублей.

Специально для «За Рулем» hh.ru подготовил подборку самых высокооплачиваемых вакансий января в сфере авто для соискателей без опыта работы, мы выбрали пятерку самых, на наш взгляд, интересных.

1. Стажер-автомеханик в автосалон (зарплата от 120 000 до 240 000 рублей «чистыми»).

Major Auto ищет стажера-автомеханика для работы в Красногорске. Опыт работы не обязателен. Требования к кандидату: трудолюбие, готовность к интенсивному обучению. Новой профессии стажера обязуются обучить в Академии Мэйджор за 1-2 месяца, при этом гарантируется стипендия.

2. Продавец-консультант новых автомобилей Jetour (от 150 000 рублей после вычета налогов).

Такого специалиста ищет Гарант-Моторс из Ижевска. От кандидата требуется знание технических особенностей автомобилей и техники продаж и пользовательский опыт работы с ПК. Остальному научат и даже гарантируют повышение квалификации за счет компании. Из «заманушек» обещают яркую корпоративную жизнь (волейбол, бассейн).

3. Автослесарь - (от 100 000 до 220 000 рублей до вычета налогов).

Такой специалист без опыта необходим кампании Порша.ру из деревни Сгонники (Медведково). От кандидата требуется «гореть» темой авто и любить работу руками. Остальному готовы обучить с нуля. За ошибки обещают не наказывать.

Говорят, что спрос на их услуги вырос настолько, что срочно нужны мастера, «реально настроенные на результат».

4. Мастер антикоррозийной обработки автомобилей (от 100 000 до 200 000 рублей после вычета налогов). Его ищет московский Антикор-центр. Возьмут человека даже без опыта работы.

5. Ученик оклейщика автомобиля полиуретаном, винилом/тонировщика (от 100 000 до 200 000 рублей после вычета налогов)

Компания АвтоБезЗабот (Москва) сообщает, что от кандидата потребуется желание обучиться и работать в компании. Навыки в сфере детейлинга - полировка автомобилей, химчистка и т. п. приветствуются, но не обязательны. Тут всему научат за 2-6 месяцев в зависимости от базовых компетенций и обучаемости. На постоянку возьмут, если кандидат успешно сдаст экзамены.