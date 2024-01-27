Дорожные камеры поумнеют: чего ждать водителям?

В Госдуме решили сократить количество ложных штрафов с дорожных камер

В Госдуме обсудили проблему ложного срабатывания комплексов фото- и видеофиксации (КФВФ). По словам замруководителя Рабочей группы Госсовета РФ по созданию Концепции развития автомобильного туризма до 2035 года, президента Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга Сергея Лобарева, продолжается поток сообщений о ложной фиксации административных правонарушений, касающихся разговора по телефону за рулем, а также непристегнутого ремня безопасности.

Например, в январе этого года водитель в Саратовской области получил с дорожной камеры штраф за не пристегнутого пассажира на переднем сидении. Он держал на руках белый пакет, закрывающий обзор.

В случае с разговором по телефону, за телефон может быть принята любая вещь, которую человек поднес к уху. Система фиксации правонарушений в этой сфере несовершенна.

Члены Экспертного совета резюмировали, что запретить камеры невозможно, идти вразрез с техническим прогрессом не получится. Поэтому нужно совершенствовать эту систему. В ГИБДД будет запрошена статистика по прогрессу внедрения КФВФ, а также статистика по ложным срабатываниям камер. На основе этих данных будет оценен масштаб проблемы и впоследствии будут разработаны универсальные рекомендации для регионов.

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Источник: Пресс-служба Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга