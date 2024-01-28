Mercedes-Benz продаст все свои автосалоны в Германии

Mercedes-Benz рассматривает продажу 80 автосалонов в Германии ради оптимизации

В Mercedes-Benz считают, что продажа автосалонов позволит повысить эффективность работы компании и улучшить качество обслуживания клиентов. Концерн планирует продать автосалоны опытным и известным дилерским группам, которые смогут обеспечить высокий уровень сервиса и поддержать имидж бренда.

Mercedes-Benz исключил передачу всей сети в одни руки, а также закрытие автосалонов и увольнение сотрудников. При продаже автосалонов концерн планирует сохранить рабочие места для более чем 8 тысяч сотрудников.

Продажа автосалонов станет частью более масштабной реструктуризации бизнеса Mercedes-Benz. Компания планирует сократить расходы и инвестировать в новые технологии, в том числе в разработку электромобилей и автоматизированных систем вождения.

Аналитики считают, что продажа автосалонов может принести Mercedes-Benz значительную выручку и позволить компании сосредоточиться на основных направлениях своей деятельности.

Кроме того, это решение может стать трендом на автомобильном рынке, поскольку все больше автопроизводителей переходят на онлайн-продажи и отказываются от традиционных автосалонов.

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Источник: РИА Новости