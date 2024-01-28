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Стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин?

Автоэксперт признал, что переплата за «улучшенные» сорта бензина бессмысленна

В последние годы на российском рынке появилось множество видов бензина с приставкой «улучшенный». Производители таких бензинов утверждают, что они обладают рядом преимуществ перед обычным топливом, в том числе:

  • Увеличенная экологичность. «Улучшенный» бензин производит меньше вредных выбросов, что положительно сказывается на окружающей среде.
  • Повышенная экономичность. Моющие присадки в составе «улучшенного» бензина помогают очистить двигатель от нагара и отложений, что приводит к снижению расхода топлива.
  • Увеличенная мощность. Моющие присадки также способствуют улучшению сгорания топлива, что приводит к увеличению мощности двигателя.

Однако стоит ли переплачивать за «улучшенный» бензин? Автоэксперт Алексей Рузанов считает, что в большинстве случаев это нецелесообразно.

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Рекомендации по выбору бензина для конкретной марки и модели автомобиля указываются в инструкции по эксплуатации. Часто рекомендуемую маркировку указывают на оборотной стороне лючка бензобака.

В случае, если топливо будет соответствовать рекомендациям автоконцерна, вы сохраните мотор в исправном состоянии на долгие годы и многие километры.

Фирменный бензин, который есть на многих АЗС, действительно чуть чище и чуть эффективнее. По сути, это то же обычное горючее, только с пакетом моющих присадок. Но чаще всего это 3-5% улучшений по сравнению с обычным топливом, то есть обычный автолюбитель практически не заметит изменений.

При выборе бензина главное – нужно быть уверенным в его качестве. Это даже важнее, чем выбирать «улучшенный» или обычный сорт.

Источник: Российская газета

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За РулемЛежнин Роман
Фото:freepik / ASphotofamily
28.01.2024
Фото:freepik / ASphotofamily
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