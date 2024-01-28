Cadillac не «прогнулся» под экологов и представил седан с мощным V8

Cadillac представил седаны CT5-V и CT5-V Blackwing 2025-го модельного года

Внешний вид автомобилей претерпел некоторые изменения. Cadillac CT5-V теперь выглядит более низким и широким за счет новой передней части, включающей новый бампер с глянцевыми черными вставками и обновленную радиаторную решетку. Накладки на пороги и задний спойлер также выполнены в глянцево-черном цвете. Автомобили оснащены 19-дюймовыми колесными дисками с новыми вариантами окраски.

Cadillac CT5-V Blackwing

Самая заметная новинка в интерьере – 33-дюймовый изогнутый экран, который сочетает цифровую панель приборов и информационно-развлекательный комплекс. В систему интегрированы сервисы Google, такие как Google Assistant, Google Maps и Google Play. Доступна аудиосистема AKG и передние кресла с вентиляцией, подогревом и массажем.

Cadillac CT5-V Blackwing имеет более агрессивный внешний вид по сравнению с CT5-V. Версию можно отличить по дополнительному воздухозаборнику в переднем бампере, кованым 19-дюймовым колесным дискам с резиной Michelin Pilot Sport 4S. Для CT5-V Blackwing доступны пакеты стайлинга с элементами из углеродного волокна.

Интерьер Blackwing очень похож на CT5-V, с несколькими отличительными особенностями. У Blackwing особый руль с красной меткой и дополнительными переключателями.

Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing

Оба автомобиля оснащены мощными двигателями. CT5-V оснащен 3-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом, который выдает 360 л. с. и 475 Н·м крутящего момента. CT5-V Blackwing оснащен 6,2-литровым двигателем V8 с наддувом, который выдает впечатляющие 668 л. с. и 893 Н·м крутящего момента. Оба двигателя работают в паре с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Что касается систем безопасности, Cadillac CT5-V и CT5-V Blackwing оснащены полным набором современных технологий.

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Источник: Carscoops