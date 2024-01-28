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Обновленный Volkswagen Golf в гоночном исполнении засветился на фото

Volkswagen Golf R в камуфляже дебютировал на зимнем треке

Флагманский Golf R выйдет на рынок в середине года, а его официальная презентация состоится летом. На данный момент немецкий автопроизводитель показал автомобиль только в камуфляже.

Volkswagen Golf R
Volkswagen Golf R

Впервые хэтчбек появился на традиционной зимней гонке Ice Race в австрийском Целль-ам-Зее. Два гонщика тестировали новые модели Golf GTI, Golf eHybrid и Golf GTE на ледовой трассе. Протестирован был и Golf R. Однако модель пока представлена в виде серийного прототипа.

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Почему нужно греть мотор – 4 исключительно зимние причины

Технические характеристики нового «хот-хэтча» не раскрываются, но автомобиль явно должен стать мощнее. Ожидается, что новый Golf R получит двигатель мощностью более 315 л. с., возможно, даже до 330 л. с.

По словам главы подразделения Volkswagen R Райнхольда Ивенца, официальная премьера нового Volkswagen Golf R состоится летом 2024 года.

Источник: Volkswagen

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Volkswagen
28.01.2024
Фото:Volkswagen
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Отзывы о Volkswagen Golf (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Volkswagen Golf  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Отличная машина, вопросов нет

Недостатки:

нет

Комментарий:

Хотелось бы новую, но финансы ...Мой брат покупал на http://auctionauto.kg/auction себе машину -Volkvagen Jetta SE. Ездит уже год, вопросов нет.

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