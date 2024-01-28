Обновленный Volkswagen Golf в гоночном исполнении засветился на фото

Volkswagen Golf R в камуфляже дебютировал на зимнем треке

Флагманский Golf R выйдет на рынок в середине года, а его официальная презентация состоится летом. На данный момент немецкий автопроизводитель показал автомобиль только в камуфляже.

Volkswagen Golf R

Впервые хэтчбек появился на традиционной зимней гонке Ice Race в австрийском Целль-ам-Зее. Два гонщика тестировали новые модели Golf GTI, Golf eHybrid и Golf GTE на ледовой трассе. Протестирован был и Golf R. Однако модель пока представлена в виде серийного прототипа.

Технические характеристики нового «хот-хэтча» не раскрываются, но автомобиль явно должен стать мощнее. Ожидается, что новый Golf R получит двигатель мощностью более 315 л. с., возможно, даже до 330 л. с.

По словам главы подразделения Volkswagen R Райнхольда Ивенца, официальная премьера нового Volkswagen Golf R состоится летом 2024 года.

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Источник: Volkswagen