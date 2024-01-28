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Недорогая иномарка по цене Весты будет официально ввозиться в Россию

Iran Khodro признал, что модель Dena будет поставляться в Россию официально

Иранский автопроизводитель Iran Khodro официально выходит на российский рынок со своим седаном Dena. Поставки автомобиля по параллельному импорту уже начались, а официальные продажи стартуют в ближайшее время.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena

Iran Khodro Dena будет доступен в России с единственным двигателем – 1,7-литровым бензиновым турбомотором мощностью 150 л. с. и 215 Н·м крутящего момента. Двигатель агрегатируется с классической шестиступенчатой автоматической коробкой передач.

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В базовой комплектации Plus AT, которая обойдется в 1 550 000 рублей, Iran Khodro Dena оснащается тканевой отделкой салона, передними фронтальными и боковыми подушками безопасности, ABS, BAS и EBD, противотуманными фарами, боковыми зеркалами с подогревом, электроприводом и функцией складывания, однозонным климат-контролем, круиз-контролем, задним парктроником с камерой заднего вида, кожаным мультифункциональным рулем, медиасистемой с ЖК-дисплеем, Bluetooth и навигацией, люком в крыше и 16-дюймовыми литыми дисками.

Iran Khodro Dena
Iran Khodro Dena

Представитель дистрибьютора Iran Khodro в РФ сообщил, что цены на седан Dena в России пока неизвестны, но они будут ниже, чем у LADA Vesta. При этом будет предоставляться полноценная заводская гарантия.

Источник: Автоновости дня

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Iran Khodro
Количество просмотров 1
28.01.2024
Фото:Iran Khodro
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