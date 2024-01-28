Автомобили JAC, Kaiyi и BAIC будут выпускаться под одним брендом

Китайские модели JAC, Kaiyi и BAIC будут выпускаться под общим брендом GTV

Автомобильный рынок Камбоджи готовится к появлению нового национального автопроизводителя – компании GTV Motor. На ее заводе в скором времени начнется выпуск семи различных моделей автомобилей, которые будут выпускаться под маркой GTV.

Сборка автомобилей стартует в этом году, а завод ориентирован на внутренний рынок. Инвестиции в проект составят 15,6 миллионов долларов США, а на предприятии будет создано 738 рабочих мест.

В числе моделей GTV будет перелицованный JAC JS4, известный под именем «Москвич 3» в России. Также на заводе будут производиться Kaiyi X3 и X7, которые недавно появились в Калининграде. Ожидаемая модель в Камбодже минивэн BAIC Ace M7 порадует потребителей неразрезным задним мостом, простыми моторами и просторным салоном.

Примечательно, что цены на автомобили GTV не совсем доступны. Так, клон «Москвича 3» оценен в 27 тысяч долларов (2,4 миллиона рублей), аналог Kaiyi X3 в 20 тысяч долларов (1,78 миллиона рублей), а минивэн, который в Китае в топ-комплектации стоит 130 тысяч юаней (1,6 миллиона рублей), под маркой GTV «в базе» подорожает до 34 тысяч долларов (3,0 миллиона рублей).

Несмотря на высокие цены, спрос на автомобили GTV ожидается высоким. Население Камбоджи составляет 17 миллионов человек, а в королевстве действуют только два сборочных завода Hyundai и одна фабрика Ford.

Официальное заявление указывает на запуск предприятия GTV Motor в начале 2024 года, однако точные сроки не названы.

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Источник: paultan.org