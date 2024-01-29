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Эксперт рассказал, почему начинать чистить авто правильнее с крыши

Россиянам рассказали, как быстрее очистить автомобиль от снега и льда

Рекомендациями по правильной очистке автомобиля от снега и льда поделился эксперт из онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия при удалении снега с кузова он рекомендует использовать мягкую щетку или совок. И избегать острых предметов, таких как лопаты и скребки. Работу лучше начинать с крыши, удаляя снег сверху вниз, чтобы избежать его падения на уже очищенные участки.

Для хорошего обзора во время движения нужно обязательно очистить от снега передние, задние и боковые стекла. Лед со стекол можно удалять с помощью скребка или специальных размораживающих средств, которые обеспечивают бережную очистку. Также важно удалить снег с фар, сигналов поворота и других элементов, чтобы обеспечить безопасность на дороге.

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Эксперт поделился опытом, как быстрее протопить салон автомобиля

По возможности также рекомендуется очистить от снега и льда бамперы и колеса. Свободные от снега колеса обеспечивают лучшее сцепление с дорогой.

Кроме того, он советует не оставлять на ночь в машине сырые щетки. Они замерзнут, и ворс станет жестким и будет царапать лакокрасочное покрытие.

При выборе инструментов и средств для чистки важно обращать внимание на их безопасность для автомобиля и окружающей среды и предпочитать препараты без агрессивных химических веществ, не повреждающие ЛКП, заключил эксперт.

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Источник: RT

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За РулемАлексеева Елена
Фото:freepik/senivpetro
Количество просмотров 1
29.01.2024
Фото:freepik/senivpetro
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