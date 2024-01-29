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Эксперт советует спустить шины зимой. Зачем это делать?

«За рулем»: если снизить давление в шинах, выехать из сугроба будет легче

Ситуация тривиальная для многих российских автомобилистов: выходишь утром к автомобилю, а парковка завалена глубоким свежим снегом. Как не провозиться битый час и не опоздать по делам? Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассказал о способах, позволяющих быстро и легко справиться с внезапным городским бездорожьем. В частности, напомнил водителям о давлении в шинах.

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Мнение специалиста

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

— Приспустите шины. При снижении давления до 1,0-1,2 бара увеличивается площадь контакта колеса с поверхностью. Соответственно, повышается проходимость. Еще больше стравливать воздух из колеса не стоит – есть риск повредить шины при езде.

Но как только выберетесь из труднопроходимых мест, сразу поднимите давление в покрышках до рекомендуемого. А до того, как решите спускать шины, обязательно проверьте работоспособность компрессора.

А еще повысить сцепление колес со скользкой поверхностью можно с помощью специального трапика, подложив его под буксующее колесо. Если трапика нет, можно использовать обычные автомобильные коврики и даже грубую ткань типа брезента. И рекомендуем ознакомиться с полным списком зимних лайфхаков от «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / freepik
29.01.2024
Фото:freepik / freepik
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