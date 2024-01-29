Проверили разные помпы на ресурс — вот этот хлам точно не стоит брать!

«За рулем» назвал марку самого некачественного водяного насоса для Лады

Помпа, водяной насос, насос охлаждающей жидкости – как его не назови, а узел способен в момент отправить двигатель на капиталку. Перегрев или встреча поршней с клапанами – исходы одинаково незавидные... Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин провели ресурсные испытания девяти помп для Lada Granta от различных производителей.

Тесты на стенде по особой методике шли с весны-2023 по зиму-2024 и имитировали 20 тысяч километров реального пробега. Вроде бы немного, но и с этим справились не все участники... Ниже приводим отзыв о насосе Pilenga WPP2464 за 1300 рублей.

Pilenga WPP2464

«Ресурсный пробег в 500 часов оказался этому насосу не по силам: он продержался всего 198 часов. Дефекты: течь сальника, люфт подшипника, вытекание смазки с подшипника. Худшая производительность в нашем тесте. Рекомендовать не можем», – пишут эксперты «За рулем».

Уплотнения подшипника помпы Pilenga пропускают смазку

Вообще купить насос охлаждающей жидкости для Гранты – не проблема, предложений хватает. А вот выбрать сносно работающий оказалось сложно. Из девяти купленных помп нормально прошли ресурсный тест только две! Узнайте, каким производителям стоит доверять – в новом материале «За рулем»!