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За сколько реально продают «китайцев» – рейд по автосалонам Changan
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«За рулем» устроил негласную проверку...

Проверили разные помпы на ресурс — вот этот хлам точно не стоит брать!

«За рулем» назвал марку самого некачественного водяного насоса для Лады

Помпа, водяной насос, насос охлаждающей жидкости – как его не назови, а узел способен в момент отправить двигатель на капиталку. Перегрев или встреча поршней с клапанами – исходы одинаково незавидные... Эксперты «За рулем» Михаил Колодочкин и Алексей Ревин провели ресурсные испытания девяти помп для Lada Granta от различных производителей.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Тесты на стенде по особой методике шли с весны-2023 по зиму-2024 и имитировали 20 тысяч километров реального пробега. Вроде бы немного, но и с этим справились не все участники... Ниже приводим отзыв о насосе Pilenga WPP2464 за 1300 рублей.

Pilenga WPP2464
Pilenga WPP2464
«Ресурсный пробег в 500 часов оказался этому насосу не по силам: он продержался всего 198 часов. Дефекты: течь сальника, люфт подшипника, вытекание смазки с подшипника. Худшая производительность в нашем тесте. Рекомендовать не можем», – пишут эксперты «За рулем».
Уплотнения подшипника помпы Pilenga пропускают смазку
Уплотнения подшипника помпы Pilenga пропускают смазку

Вообще купить насос охлаждающей жидкости для Гранты – не проблема, предложений хватает. А вот выбрать сносно работающий оказалось сложно. Из девяти купленных помп нормально прошли ресурсный тест только две! Узнайте, каким производителям стоит доверять – в новом материале «За рулем»!

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За РулемИннокентий Кишкурно
29.01.2024
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