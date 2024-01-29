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Теперь без «прямой выгоды» — один из самых популярных кроссоверов стал дороже

Цены на кроссоверы Haval выросли в России на 50–200 тыс. рублей

Все модели популярных в России китайских кроссоверов Haval подорожали на 50 тысяч рублей, а у топовой версии теперь нет «прямой выгоды». Такой вывод сделали эксперты после мониторинга прайс-листов.

Речь идет конкретно о моделях Haval F7 2024 и Haval F7x 2024, они стали дороже во всех комплектациях. Что касается «прямой выгоды», то ее лишились комплектации Elite, Premium и Tech Plus с двигателем объемом 2,0 л мощностью 190 л.с. и полным приводом. Таким образом, цены выросли на 200 тыс. рублей.

Haval F7
Haval F7
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Новый кроссовер от 3 млн рублей: вместо Kia и Hyundai

Теперь цены на автомобили с учетом изменений прайс-листов выглядят следующим образом:

Haval F7:

  • Comfort (150 л.с., передний привод) — 2,45 млн рублей;
  • Elite (150 л.с., передний привод) — 2,6 млн рублей;
  • Elite (150 л.с., полный привод) — 2,75 млн рублей;
  • Elite (190 л.с., полный привод) — 2,95 млн рублей;
  • Premium (150 л.с., полный привод) — 2,95 млн рублей;
  • Premium (190 л.с., полный привод) — 3,15 млн рублей;
  • Tech Plus (190 л.с., полный привод) — 3,35 млн рублей.

Haval F7х:

  • Comfort (150 л.с., передний привод) — 2,5 млн рублей;
  • Elite (150 л.с., передний привод) — 2,65 млн рублей;
  • Elite (150 л.с., полный привод — 2,8 млн рублей;
  • Elite (190 л.с., полный привод) — 3 млн рублей;
  • Premium (150 л.с., полный привод) — 3 млн рублей;
  • Premium (190 л.с., полный привод) — 3,2 млн рублей;
  • Tech Plus (190 л.с., полный привод) — 3,4 млн рублей.

Напомним, кроссовер Haval F7 по итогам продаж в России в 2023 году стал самой популярной моделью в линейке марки после Haval Jolion.

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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Haval
Количество просмотров 1
29.01.2024
Фото:Depositphotos | Haval
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