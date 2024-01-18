Тестовая сборка кроссовера Haval M6 началась под Тулой
В 2023 году завод Haval в Тульской области увеличил производство продукции более чем в 2,5 раза, приблизившись к показателю почти 100 тысяч автомобилей. Об этом сообщили в «Автостате» со ссылкой на пресс-службу «Хавейл Мотор Рус».
Отмечается, что возросшим объемам производства способствовало увеличение спроса на рынке. На долю бестселлера – компактного кроссовера Haval Jolion – пришлось более половины от общего объема производства завода. Треть объемов составили автомобили F-серии: кроссовер Haval F7 и кросс-купе F7x. Также свою долю в общих объемах занимают среднеразмерный кроссовер Haval Dargo и рамный внедорожник H9.
В пресс-службе «Хавейл Мотор Рус» уточнили, что в настоящее время на заводе Haval в Тульской области налажена тестовая сборка кроссовера Haval М6. На текущем этапе пока нет никакой официальной информации о начале серийного выпуска модели. Известно, что после старта производства и начала продаж локализованных автомобилей Haval М6 компания распространит официальную информацию.
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Источник: autostat.ru
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