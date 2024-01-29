В России отзовут Haval, проданные с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года
Официальный представитель Haval в России «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус» отзовет автомобили, реализованные в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года. Такое сообщение появилось на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», — говорится в тексте сообщения.
Причиной отзыва стала возможная вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сиденьем влаги с последующим коротким замыканием электропроводки. Отмечается, что такая неполадка может стать причиной оплавления разъема.
«На всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги», — уточнили в ведомстве.
В Росстандарте уточнили, что всем владельцам автомобилей, подпадающих под отзыв, будут разосланы письма о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Уточняется, что автовладельцы могут самостоятельно по VIN-коду узнать на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Сообщается, что все ремонтные работы проведут бесплатно, за счет производителя.
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Источник: tass.ru
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