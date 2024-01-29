Эти кроссоверы покупают в России чаще всего — топ-5 в соотношении цена-качество

Haval Jolion возглавил топ-5 самых дешевых китайских кроссоверов в РФ в январе

Кроссоверы от китайских брендов стремительно выбились в лидеры по продажам на рынке России. Покупателям нравятся эти автомобили за приемлемое соотношение цены и качества. По итогам января эксперты составили топ-5 самых доступных паркетников из Китая.

Возглавил рейтинг один из самых дешевых полноприводных кроссоверов в России – Haval Jolion. Его цена сейчас стартует от 1,849 млн рублей с учетом прямой выгоды в размере 100 тысяч рублей. Речь идет о версии в базовой комплектации. Такой кроссовер оснащен турбомотором объемом 1,5 л и мощностью 143 л.с. и шестиступенчатой механикой.

Haval Jolion

Стоимость кроссовера Livan X3 Pro сейчас – от 1,889 млн рублей, единственная комплектация предполагает атмосферник объемом 1,5 л с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Новинка на рынке России – кроссовер JAC JS3 можно купить за 1,899 млн рублей. Этот автомобиль представляет собой обновленную версию паркетника JAC J3, оснащенного атмосферным двигателем объемом 1,5 л мощностью 109 л.с., работающим в паре с МКП или вариатором.

Цена еще одного из самых популярных кроссоверов в России, Haval M6, стартует от 2,079 млн рублей. Его уже совсем скоро начнут производить на заводе под Тулой, а до тех пор из Китая ввозят кроссоверы с безальтернативным бензиновым турбомотором объемом 1,5 л мощностью 143 л.с. Он работает в паре с шестиступенчатой механикой или семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. Привод – только передний.

Замыкает топ-5 самых доступных кроссоверов из Китая Chery Tiggo 4 Pro, цены на который начинаются от 2,12 млн рублей без учета скидок и специальных выгод. Указана цена за базовую комплектацию с двигателем объемом 1,5 л мощностью 113 л.с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.

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Источник: avtonovostidnya.ru