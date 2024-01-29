Эти 5 надежных автомобилей можно купить в России за 500 тысяч рублей — называем марки

Эксперт нашел в России 5 авто с высокой ликвидностью и не требующих вложений

Средневзвешенная стоимость автомобиля возрастом до пяти лет на вторичном рынке России к концу 2023 года составила порядка миллиона рублей. Несмотря на это, сейчас можно найти надежные модели с высокой ликвидностью и не требующие дополнительных вложений, по цене за 500 тысяч рублей. Об этом «Российской газете» рассказал директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник.

По его словам, главным критерием при выборе должны быть не возраст и пробег машины, а история ее эксплуатации. Поэтому в первую очередь стоит обратить внимание на те модели, в сервисной книжке которых отмечены посещения всех плановых ТО, объясняет Солодовник.

«Сегодня на вторичном рынке за 500 тысяч рублей можно приобрести как отечественные модели, например, Lada Granta, неприхотливую в обслуживании, так и иномарки. Самые популярные в данном ценовом сегменте — Renault Logan и Sandero, Ford Focus II, Nissan Almera Classic», — перечислил собеседник издания.

Что касается страны-производителя, то автомобили французского автопрома отличают надежность и долговечность атмосферных бензиновых двигателей. У японских простота задней подвески защитит от частых поломок. Ford Focus вообще признан легендой вторичного рынка РФ за передовое шасси с многорычажной задней подвеской, благодаря которому заданы новые стандарты в управляемости и долговечности, констатирует Солодовник.

В частности, можно купить Renault Logan 2009 года выпуска с механической КП за 500 тысяч рублей, Ford Focus 2010 года выпуска с механикой – за 467 тысяч рублей, Nissan Almera 2005 года с АКП – за 383,4 тысяч рублей, резюмировал специалист.

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Источник: rg.ru