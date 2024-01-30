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Паркуетесь во дворе? Вам грозит внушительный штраф!

«За рулем» рассказал, почему зимой водителей часто штрафуют за парковку во дворе

Есть несколько водительских ошибок при остановке или стоянке во дворе, и все они ведут к большим штрафам. Часть из ошибок связана именно с зимним периодом – выпавший снег доставляет проблем и в этом отношении. «За рулем» рассказал, в каких случаях водителя могут оштрафовать – и, в частности, указал на нарушение при остановке машины на... снегу!

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Дело в том, что в этом случае можно получить штраф за парковку на газоне. Зачастую это нарушение неумышленное: через снег землю или траву не увидишь, а в чужом дворе можно просто не знать, где здесь газон. К тому же многие считают, что покрытая снегом поверхность перестает быть газоном – это не так!

Заметим, что в статье 12.19 КоАП РФ (нарушение правил парковки) стоянка и парковка на газоне не упоминается. Однако подобные штрафы вводят региональные власти, и действуют эти ограничения круглый год. В среднем по стране такой штраф составляет 3000 рублей, а вот примеры по конкретным городам:

  • Москва – 5000 рублей
  • Санкт-Петербург – 3000-5000 рублей
  • Новосибирск – 1000-3000 рублей
В этом дворе водители нашли оригинальный выход с дефицитом парковочных мест, но нет никакой уверенности в том, что пространство не считается газоном
В этом дворе водители нашли оригинальный выход с дефицитом парковочных мест, но нет никакой уверенности в том, что пространство не считается газоном

В Москве большинство штрафов за газон «прилетает» ввиду поданных соседями жалоб – в частности, через приложение «Помощник Москвы». В других городах, даже если нет распоряжения местных властей, сотрудники ГИБДД используют часть 1 статьи 12.19 КоАП РФ, «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

А как еще можно налететь на крупный штраф, не отъезжая от дома, рассказывает новый материал «За рулем».

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:«За рулем» / Олег Смолин
Количество просмотров 2
30.01.2024
Фото:«За рулем» / Олег Смолин
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