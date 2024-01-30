#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
На зеркало заднего вида авто намотан пакет или тряпка? Срочно уезжайте — объясняем схему
30 января
На зеркало заднего вида авто намотан пакет или тряпка? Срочно уезжайте — объясняем схему
В ГИБДД рассказали, как из-за полиэтиленового...
Хотите менять моторное масло через 80 тысяч километров?
30 января
Хотите менять моторное масло через 80 тысяч километров?
Тогда придется купить магистральный тягач и...
DFSK ix7
30 января
Dongfeng будет выпускать в России кросс-купе и полноприводный кроссовер
В Калининграде будут собирать новые кроссоверы...

Не продавать! Эти 30-летние машины уже стали коллекционными

Названы 20 моделей 1994 года выпуска, которые теперь будут только дорожать

В 2024 году коллекционными можно считать более двадцати моделей, которые до этого воспринимались как автохлам из-за своего возраста.

Это, например кабриолет Peugeot 306, Toyota RAV4, Renault Laguna, Audi A4, Ferrari F355... Их объединяет то, что им в этом году исполняется 30 лет, и они в той или иной степени станут интересны коллекционерам. Это значит, что не все они будут стоить миллионы, но интерес к ним будет повышенный.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».
Alfa Romeo 145
Alfa Romeo 145

Компактная 3-дверная Alfa Romeo 145 была выпущена в 1994 году. В следующем году она была снята с производства.

Audi RS2
Audi RS2

30 лет назад Audi RS2, проданная в количестве 2891 экземпляр, была типичным спортивным универсалом, но она стала первой в истории марки версией RS.

Audi A4 (B5)
Audi A4 (B5)

Audi A4 (B5) пришла на смену Audi 80. Производился автомобиль с 1994 по 2001 годы и проложил путь Audi в мир премиум-класса.

Audi A6 (C4)
Audi A6 (C4)

Audi A6 (C4) пришел на смену Audi 100 в 1994 году. Его современный дизайн и первоклассный салон понравились всем, и на сегодняшний день модель сменила уже пять поколений.

Audi S6 (C4)
Audi S6 (C4)

Первая спортивная версия Audi S6 (C4) имела взрывной характер и отточенную управляемость без ущерба для комфорта и практичности.

Audi A8 (D2)
Audi A8 (D2)

Audi A8 (D2) получил полностью алюминиевый кузов. До 1999 года модель оснащали двигателем V8 объемом 4,2 литра и мощностью 300 л.с.

BMW 7-й серии (E38)
BMW 7-й серии (E38)

BMW 7-й серии (E38), воплощающий роскошь тех лет, оснащен прекрасными бензиновыми двигателями мощностью от 193 л.с. (728i) до 326 л.с. (750i) V12.

Citroën Evasion
Citroën Evasion

Citroën Evasion – двоюродный брат Fiat Ulysse, Lancia Zeta и Peugeot 806, которые теперь тоже раритеты.

Ferrari F355
Ferrari F355

В период с 1994 по 1999 год было продано 11 273 экземпляра Ferrari F355. Его двигатель V8 мощностью 380 л.с. объемом 3,5 литра позволяет ему развивать максимальную скорость 295 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Ford Scorpio
Ford Scorpio

Ford Scorpio второго поколения напоминает Ладу Приору. Было продано всего 98 587 экземпляров, и это стало громким провалом Голубого овала.

Страницы
12Следующая страница

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:компании-производители
Количество просмотров 3
30.01.2024
Фото:компании-производители
Поделиться:
Оцените материал:
0