Не продавать! Эти 30-летние машины уже стали коллекционными

Названы 20 моделей 1994 года выпуска, которые теперь будут только дорожать

В 2024 году коллекционными можно считать более двадцати моделей, которые до этого воспринимались как автохлам из-за своего возраста.

Это, например кабриолет Peugeot 306, Toyota RAV4, Renault Laguna, Audi A4, Ferrari F355... Их объединяет то, что им в этом году исполняется 30 лет, и они в той или иной степени станут интересны коллекционерам. Это значит, что не все они будут стоить миллионы, но интерес к ним будет повышенный.

Alfa Romeo 145

Компактная 3-дверная Alfa Romeo 145 была выпущена в 1994 году. В следующем году она была снята с производства.

Audi RS2

30 лет назад Audi RS2, проданная в количестве 2891 экземпляр, была типичным спортивным универсалом, но она стала первой в истории марки версией RS.

Audi A4 (B5)

Audi A4 (B5) пришла на смену Audi 80. Производился автомобиль с 1994 по 2001 годы и проложил путь Audi в мир премиум-класса.

Audi A6 (C4)

Audi A6 (C4) пришел на смену Audi 100 в 1994 году. Его современный дизайн и первоклассный салон понравились всем, и на сегодняшний день модель сменила уже пять поколений.

Audi S6 (C4)

Первая спортивная версия Audi S6 (C4) имела взрывной характер и отточенную управляемость без ущерба для комфорта и практичности.

Audi A8 (D2)

Audi A8 (D2) получил полностью алюминиевый кузов. До 1999 года модель оснащали двигателем V8 объемом 4,2 литра и мощностью 300 л.с.

BMW 7-й серии (E38)

BMW 7-й серии (E38), воплощающий роскошь тех лет, оснащен прекрасными бензиновыми двигателями мощностью от 193 л.с. (728i) до 326 л.с. (750i) V12.

Citroën Evasion

Citroën Evasion – двоюродный брат Fiat Ulysse, Lancia Zeta и Peugeot 806, которые теперь тоже раритеты.

Ferrari F355

В период с 1994 по 1999 год было продано 11 273 экземпляра Ferrari F355. Его двигатель V8 мощностью 380 л.с. объемом 3,5 литра позволяет ему развивать максимальную скорость 295 км/ч и разгоняться до 100 км/ч всего за 4,7 секунды.

Ford Scorpio

Ford Scorpio второго поколения напоминает Ладу Приору. Было продано всего 98 587 экземпляров, и это стало громким провалом Голубого овала.