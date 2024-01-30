«Газпромнефть-СМ» развивает систему стажировок для студентов

«Газпромнефть – смазочные материалы» выступила организатором конференции по развитию системы практических стажировок для учащихся крупнейших высших учебных заведений России.

Участниками встречи с экспертами и руководителями компании стали студенты МГУ им. М.В. Ломоносова, НИУ ВШЭ, Государственного университета управления, РЭУ им. Г.В. Плеханова и Сибирского федерального университета.

Будущие специалисты в сфере нефтепереработки, социологии, экономики и международных отношений познакомились с ключевыми бизнес-процессами и особенностями производства смазочных материалов. Эксперты компании рассказали о технологических компетенциях, которые будут востребованы в будущем, а также о возможностях профессиональной самореализации.

Сотрудничество с профильными учебными заведениями — часть образовательного проекта «Газпромнефть-СМ» по подготовке квалифицированных специалистов для отрасли и компании. На регулярной основе студенты различных специальностей проходят оплачиваемые стажировки на производственных площадках компании в Подмосковье или Омске. Сотрудники оказывают экспертную поддержку учащимся при проведении научно-исследовательских работ, проводят семинары и курсы на базе университетов.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Газпромнефть-СМ» активно сотрудничает с молодыми талантами и знакомит их с новейшими технологиями в области нефтепереработки. Развитие кадрового потенциала, поддержка рационализаторской и научной деятельности – постоянный фокус нашего внимания. У нас созданы все условия для профессионального роста начинающих специалистов».

Дмитрий Брюханов, проректор Государственного университета управления:

«Мы уделяем большое внимание развитию профессиональных навыков наших студентов. «Газпромнефть-СМ» предоставляет уникальную возможность познакомиться с высокотехнологичным производством и получить экспертизу от сотрудников одной из крупнейших компаний отрасли. Благодаря этому будущие специалисты более глубоко погружаются в процессы и получают ценный опыт практической работы».

Справка

«Газпромнефть – смазочные материалы» – дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.

Государственный университет управления – первый управленческий университет в России. В ГУУ обучаются более 10 тысяч студентов по 14 направлениям подготовки бакалавриата, 11 направлениям подготовки магистратуры и 8 научным специальностям аспирантуры. Ежегодно в ГУУ проходят переподготовку и повышают квалификацию около 4 тысяч специалистов и руководителей предприятий. За годы своего существования университет выпустил более 100 тысяч высококвалифицированных управленцев для различных отраслей экономики.