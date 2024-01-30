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Россияне чаще всего оформляли каско в 2023 году на автомобили Lada, Hyundai и Kia

В СберАвто выяснили, владельцам каких авто дешевле обходятся полисы каско

Полисы каско были наиболее доступны в России в 2023 году для владельцев автомобилей Chevrolet, Opel, Ford, Renault и Haval. Такими выводами поделились специалисты «СберАвто».

В ходе анализа информации по сделкам приобретения страховых полисов каско они выяснили, что чаще всего для покупки и продажи автомобилей россияне оформляли страховку на автомобили брендов Lada (17%), Hyundai (8%), Kia (8%). В топ-5 вошли также Toyota (6%) и Volkswagen (7%).

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Из российских регионов самыми активными стали Москва и Московская область (36% от общего объема сделок), Татарстан (9%), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (8%), уточнили в компании. Новые автомобили жители РФ страховали чаще всего (16%), на машины возрастом 11 лет пришлось 11% страховок, и на пятилетние – 10%.

«В пересчете на одну сделку наиболее доступными полисы каско были для владельцев автомобилей Chevrolet, Opel, Ford, Renault и Haval (бренды расположены по мере возрастания средней стоимости полиса). Если рассматривать возраст авто, на которые приобреталась страховка, то наиболее выгодные предложения были доступны для автомобилей возрастом 11 и 13 лет, а также для ряда трехлетних автомобилей», — пояснили в сервисе.

Ранее стало известно, что в 2023 году в России продали 25,5 млн полисов электронного ОСАГО – на 9,8% больше, чем за аналогичный период в 2022 году. Лидерами продаж таких полисов стали Москва и Подмосковье, уточнили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
30.01.2024
Фото:АГН «Москва»
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