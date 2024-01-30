#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Суперкар ROSSA – кто он?
30 января
Суперкар ROSSA – кто он?
В минувшие выходные на выставке «Россия»...
За этот кроссовер голосовали автовладельцы и эксперты — в Белоруссии назван автомобиль 2023
30 января
За этот кроссовер голосовали автовладельцы и эксперты — в Белоруссии назван автомобиль 2023
Жюри конкурса в Белоруссии признало автомобилем...
68% жителей России не знают, что в России можно купить автомобили из Ирана
30 января
68% жителей России не знают, что в России можно купить автомобили из Ирана
Только 48% россиян считают, что авто из Ирана...

Тренер детской хоккейной команды и пассажиры легковушки погибли в ДТП на Урале

Число погибших в ДТП с участием автобуса на Урале увеличилось до четырех человек

Количество погибших в аварии с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, достигло четырех человек. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Серьезное ДТП произошло утром 29 января на автотрассе по направлению в сторону поселка Верх-Нейвинский. Пассажирский автобус направлялся из Челябинска в ЗАТО Новоуральск. В салоне находились тренер команды и 18 юных хоккеистов, они возвращались с соревнований. В какой-то момент у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Citroеn. От удара легковушку смяло, а автобус врезался в дерево.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

За сколько реально продают «китайцев» – рейд по автосалонам Changan
«В дорожно-транспортном происшествии пострадало 6 человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroen. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Позже стало известно, что тренер детской хоккейной команды скончался в больнице. В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства страшного происшествия. Также будет проверено, проходил ли автобус обязательный предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр.

Источник: kemerovo.tsargrad.tv

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
30.01.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0