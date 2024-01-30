Тренер детской хоккейной команды и пассажиры легковушки погибли в ДТП на Урале

Число погибших в ДТП с участием автобуса на Урале увеличилось до четырех человек

Количество погибших в аварии с участием автобуса, перевозившего детскую хоккейную команду, достигло четырех человек. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Серьезное ДТП произошло утром 29 января на автотрассе по направлению в сторону поселка Верх-Нейвинский. Пассажирский автобус направлялся из Челябинска в ЗАТО Новоуральск. В салоне находились тренер команды и 18 юных хоккеистов, они возвращались с соревнований. В какой-то момент у автобуса лопнуло колесо, и он выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение с автомобилем Citroеn. От удара легковушку смяло, а автобус врезался в дерево.

«В дорожно-транспортном происшествии пострадало 6 человек, трое из которых скончались на месте ДТП – водитель и пассажиры автомобиля Citroen. Также получили травмы тренер и двое детей, которые доставлены в больницу для оказания медицинской помощи», — сообщили в прокуратуре по Свердловской области.

Позже стало известно, что тренер детской хоккейной команды скончался в больнице. В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства страшного происшествия. Также будет проверено, проходил ли автобус обязательный предрейсовый техосмотр, а водитель – медицинский осмотр.

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Источник: kemerovo.tsargrad.tv