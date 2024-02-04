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Не смог оплатить проезд, поэтому выстрелил в дверь – случай в Твери

Полиция задержала пассажира автобуса, который вышел из салона, прострелив дверь

Полицейские Твери задержали мужчину, прострелившего дверь автобуса из пневматического пистолета. Информацию об этом инциденте полицейские получили в ходе мониторинга соцсетей, сообщает источник. Видимо, кто-то выложил видео или фотографии с места происшествия.

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«При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали по месту работы в областном центре подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее судимый мужчина. В ходе личного досмотра у него изъят пневматический пистолет», – сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Уже в участке мужчина рассказал, что устроить автобусу шутинг его вынудили сложности с оплатой проезда. Когда к нему подошли контролеры и он не смог расплатиться, лучшим вариантом развития событий показалось разбить прозрачную дверь транспорта выстрелом и выйти вон. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:freepik / stockking
Количество просмотров 1
04.02.2024
Фото:freepik / stockking
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