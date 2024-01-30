Совсем как новый! 23-летний Range Rover отдадут в хорошие руки всего за 2 миллиона

Range Rover 2001 года выпуска продают в Москве за два миллиона рублей

Владелец этого внедорожника Range Rover сообщает о нем лаконично:

после «консервации»

родной пробег

родная краска

один владелец

очень достойное состояние

без вложений

обслужен.

Короче, автомобиль беспроблемный – сел и поехал, а плюсом – еще и два комплекта колес. Судя по фото, состояние машины действительно достойное. Под капотом – бензиновый мотор 4,6 (224 л.с.). Коробка автоматическая, привод – полный, ремонта не требует.

Только со владельцами не очень понятно - то ли два, то ли три, но пробег по возрасту «смешной» – всего 101 000 километров.

Просит хозяин за культовый внедорожник в солидном возрасте 2 175 000 рублей. Много это или мало по нынешним временам, сказать сложно.

Да, не молод, но ведь «британец», в хорошем состоянии и с не запредельным пробегом.

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Источник: auto.ru