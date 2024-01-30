Совсем как новый! 23-летний Range Rover отдадут в хорошие руки всего за 2 миллиона
Владелец этого внедорожника Range Rover сообщает о нем лаконично:
- после «консервации»
- родной пробег
- родная краска
- один владелец
- очень достойное состояние
- без вложений
- обслужен.
Короче, автомобиль беспроблемный – сел и поехал, а плюсом – еще и два комплекта колес. Судя по фото, состояние машины действительно достойное. Под капотом – бензиновый мотор 4,6 (224 л.с.). Коробка автоматическая, привод – полный, ремонта не требует.
Только со владельцами не очень понятно - то ли два, то ли три, но пробег по возрасту «смешной» – всего 101 000 километров.
Просит хозяин за культовый внедорожник в солидном возрасте 2 175 000 рублей. Много это или мало по нынешним временам, сказать сложно.
Да, не молод, но ведь «британец», в хорошем состоянии и с не запредельным пробегом.
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Источник: auto.ru
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