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Совсем как новый! 23-летний Range Rover отдадут в хорошие руки всего за 2 миллиона

Range Rover 2001 года выпуска продают в Москве за два миллиона рублей

Владелец этого внедорожника Range Rover сообщает о нем лаконично:

  • после «консервации»
  • родной пробег
  • родная краска
  • один владелец
  • очень достойное состояние
  • без вложений
  • обслужен.

Короче, автомобиль беспроблемный – сел и поехал, а плюсом – еще и два комплекта колес. Судя по фото, состояние машины действительно достойное. Под капотом – бензиновый мотор 4,6 (224 л.с.). Коробка автоматическая, привод – полный, ремонта не требует.

Только со владельцами не очень понятно - то ли два, то ли три, но пробег по возрасту «смешной» – всего 101 000 километров.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Купил «серую» машину? У дилера тебя не примут

Просит хозяин за культовый внедорожник в солидном возрасте 2 175 000 рублей. Много это или мало по нынешним временам, сказать сложно.

Да, не молод, но ведь «британец», в хорошем состоянии и с не запредельным пробегом.

Источник: auto.ru

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За РулемАлексеева Елена
Фото:auto.ru
Количество просмотров 2
30.01.2024
Фото:auto.ru
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Отзывы о Land Rover Range Rover (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Land Rover Range Rover  2010
/ срок владения: до 6 месяцев

Комментарий:

dv

+1