В Тихвине поймали восьмиклассника на Жигулях

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Один из экипажей ДПС, патрулировавших улицу Карла Маркса в Тихвине, заметил наглухо тонированный ВАЗ-2107, попробовал его остановить, но водитель сигналы проигнорировал. В начавшейся погоне нарушитель доехал до города Пикалева, а затем опять развернулся в сторону Тихвина. Вел он себя опасно, поэтому полицейские приняли решение стрелять, пишет источник.

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После пары предупредительных выстрелов в воздух инспектор открыл огонь по колесам, и на 439-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога водитель «семерки» влетел в снежный бруствер и был задержан.

«Им оказался 14-летний ученик 8-го класса одной из школ в г. Тихвине. Помимо него в салоне отечественной легковушки находились двое его одноклассников – сверстник и 15-летняя девочка. Никто из них не пострадал. Все подростки были доставлены в отдел внутренних дел, куда также были приглашены их законные представители», – сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Когда начали разбираться, находившийся за рулем мальчик сказал, что ключи стащил у мамы, чтобы покататься с друзьями. В отношении школьника составлены протоколы по части 1 статьи 12.3 и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ, а родители всех троих участников «приключения» привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

Источник: МВД Медиа

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За РулемИннокентий Кишкурно
31.01.2024
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