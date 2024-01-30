За этот кроссовер голосовали автовладельцы и эксперты — в Белоруссии назван автомобиль 2023

Жюри конкурса в Белоруссии признало автомобилем 2023 года Geely Monjaro

Среднеразмерный кроссовер Geely Monjaro стал автомобилем 2023 года в Белоруссии. Итоги конкурса озвучили в ходе пресс-конференции, посвященной итогам работы автомобильной отрасли за прошлый год.

Члены жюри оценивали мнение пользователей популярного в Белоруссии интернет-ресурса, а также оценку экспертов автоотрасли. За главный приз в финале боролись семь моделей, в итоге победу одержал Geely Monjaro. Победитель получил приз от представителей автомобильной ассоциации БАА.

Geely Monjaro

Габариты Geely Monjaro 4770х1895х1689, размер колесной базы — 2845 мм, объем багажника составляет 562–1532 л. Кроссовер оснащен бензиновым двигателем объемом 2,0 л, мощностью 238 л. с., привод полный \. Чтобы разогнаться до первой «сотни», автомобилю понадобится 7,7 секунды, максимальная скорость ограничена отметкой в 215 км/ч. На 100 км расходуется 8,5 л топлива.

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Источник: sb.by