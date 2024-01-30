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Audi Q7 2024
30 января
Дебют обновленного кроссовера Audi Q7 состоится уже в ближайшие месяцы
В Сети появились официальные изображения нового...

Дебют обновленного кроссовера Audi Q7 состоится уже в ближайшие месяцы

В Сети появились официальные изображения нового Audi Q7

Кроссовер Q7 от Audi появился в 2005 году, в 2014 году модель серьезно обновили, а еще через пять лет она подверглась рестайлингу. Теперь идет полноценная смена генерации.

В Сети появились официальные изображения модели, судя по ним она изменилась внешне. В частности, у нового поколения Q7 претерпит трансформацию передняя часть кузова. У автомобиля будет иная решетка радиатора, внутренний рисунок которого будет выполнен в форме ячеек.

Audi Q7 2024
Audi Q7 2024
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Отмечается, что воздухозаборники по бокам станут компактнее, а головная оптика изменится не только снаружи, но и внутри и получит новый рисунок.

Боковины выглядят почти как у дореформенного кроссовера, а корму отличают немного перелицованные фонари и бампер.

Audi Q7 2024
Audi Q7 2024

Информации о силовом агрегате пока нет, вполне вероятно, что обновленный Q7 оснастят широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов. Официальная премьера нового Audi Q7 запланирована на первые месяцы 2024 года.

Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Audi
Количество просмотров 1
30.01.2024
Фото:Audi
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Отзывы о Audi Q7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Audi Q7  2015
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Машинка - космос,истребитель

Недостатки:

Один недостаток - жор масла

Комментарий:

Дизельный - а не ощущается

-2