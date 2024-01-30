Дебют обновленного кроссовера Audi Q7 состоится уже в ближайшие месяцы

В Сети появились официальные изображения нового Audi Q7

Кроссовер Q7 от Audi появился в 2005 году, в 2014 году модель серьезно обновили, а еще через пять лет она подверглась рестайлингу. Теперь идет полноценная смена генерации.

В Сети появились официальные изображения модели, судя по ним она изменилась внешне. В частности, у нового поколения Q7 претерпит трансформацию передняя часть кузова. У автомобиля будет иная решетка радиатора, внутренний рисунок которого будет выполнен в форме ячеек.

Audi Q7 2024

Отмечается, что воздухозаборники по бокам станут компактнее, а головная оптика изменится не только снаружи, но и внутри и получит новый рисунок.

Боковины выглядят почти как у дореформенного кроссовера, а корму отличают немного перелицованные фонари и бампер.

Audi Q7 2024

Информации о силовом агрегате пока нет, вполне вероятно, что обновленный Q7 оснастят широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов. Официальная премьера нового Audi Q7 запланирована на первые месяцы 2024 года.

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Источник: speedme.ru