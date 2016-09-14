Компания Audi обновила кроссовер Q7. В продаже автомобиль должен появиться осенью этого года.

Audi Q7 обновили не только внешность, но и как следует поработали над его содержанием.

Решетка радиатора стала шире и получила вертикальные ламели. В результате боковые воздухозаборники сузились и теперь имеют, скорее, вертикальную ориентацию, что подчеркивает их эффектная окантовка. Кроссовер обзавелся новыми фарами с дополнительной секцией светодиодов. Накладки на порогах стали рельефнее и придают внешности машины стремительности. Задняя часть автомобиля оснащена новыми фонарями, которые соединены хромированной полосой. Изменения не глобальные, но их вполне достаточно, чтобы без труда отличить обновленную версию Q7.

В салоне обновленного Audi Q7 произошли гораздо более значительные перемены. Теперь на центральной консоли расположены два больших сенсорных экрана. Парящий монитор исчез, как и не бывало. В Audi заявили, что салон автомобиля стал просторнее, но вряд ли это чувствуется, так как речь идет лишь об 11 дополнительных миллиметрах.

Как и ожидалось, внедорожник получил навигацию MMI и систему Audi connect, которая работает с самой разнообразной информацией, начиная от ситуации на дороге до подключения к Amazon Alexa. Также Q7 получил систему связи Car-to-X, в которой X обозначает связь с городской инфраструктурой в режиме реального времени, например со светофорами. В этом Audi идет в ногу со временем, так как подобные светофоры появятся в европейских городах в конце этого года, одновременно с кроссовером.

У обновленного Q7 будет два новых турбодизельных двигателя и новый бензиновый мотор. Все они получат 48-вольтовую систему мягкого гибрида. О мощности агрегатов и прочих характеристиках пока ничего не известно.

В продажу обновленный Audi Q7 поступит в сентябре. Тогда же объявят и цены.

Пока же компания предлагает в России специальную ограниченную серию модели — Audi Q7 S line Edition по цене от 4 507 000 рублей. Ее отличает расширенный список оснащения и эксклюзивные элементы дизайна: 21-дюймовые легкосплавные диски Audi Sport, черный Titanium Black стайлинг-пакет внешней отделки Audi exclusive, направляющие для багажника на крыше черного цвета и другие особенные элементы.

Фото: Audi