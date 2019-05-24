Премьера первого кросс-купе от Audi назначена на июль

Audi заканчивает работу над первым кросс-купе Q3, получившим версию Sportback, — ранее так назывался Q4.

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На 130-м ежегодном общем собрании Audi было сделано несколько важных объявлений. Некоторые из них стали хорошими новостями. Например, появление новых кроссоверов и модели A8. А другие — плохими: уход Audi TT и неопределенное будущее R8. Среди семи новых вариантов внедорожников, которые планируется представить до конца года, будет Q3 Sportback, который Audi ранее назвал Q4.

В своем выступлении председатель совета директоров Audi AG Брэм Шот рассказал о планах представить Q3 Sportback где-то в июле. Поскольку в этом месяце нет никаких автосалонов, это означает, что немецкая премиальная марка организует специальное мероприятие для показа кроссовера или приурочит премьеру к какому-нибудь событию, так же как Skoda выбрала для премьеры обновленного Superb Чемпионат мира по хоккею.

Это говорит о том, что важность традиционных автосалонов снижается и все больше и больше автопроизводителей решают проводить свои собственные мероприятия для показа новых продуктов, не делясь вниманием с конкурирующими компаниями. Это не значит, что мы не увидим Q3 Sportback на крупном автосалоне, так как Audi обязательно представит его в сентябре на автошоу во Франкфурте, но это уже не будет премьерной.

Брэм Шот отметил, что версии Sportback получат все модели компании семейств «А» и «Q». В этом году версию Sportback получит еще одна модель — электромобиль e-Tron.

Ожидается, что Sportback во многом будет копией стандартного Q3. Единственным существенным отличием между ними станет задняя часть кузова. Двигатели, коробки передач, технологии будут общими.

Производство Audi Q3 Sportback начнется ближе к концу этого года на заводе Audi в Дьере (Венгрия), где собирают и модель Q3.

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Фото: motor1.com, caranddriver.com