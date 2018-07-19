Новый Audi A4: он умеет... «читать» светофоры!

В облике А4 прежнее — лишь крыша, капот и крышка багажника. Остальное — новое.

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Передняя оптика в виде апострофа уступила место более элегантным формам, обтекающим шестиугольную решетку радиатора. Между ней и кромкой капота — щель, в которую, наверно, можно пропихнуть виниловую пластинку. Была бы такая с собой, обязательно попробовал бы.

Отсылкой к виниловым годам можно считать и светодиодные ходовые огни а‑ля пешеходная зебра. Нанести на них четыре силуэта — и обложка Abbey Road готова!

Подобные многочисленные штрихи освежили облик, но почему-то напомнили мне славные времена прошлых А4 — вроде рестайлинговой В7, одной из последних моделей тех самых «вечных немцев». Особенно в исполнении S4 и ярко-синем цвете.

Audi A4

В салоне «стильных» новостей почти нет, а вот электроника обновилась знатно. Мультимедиасистема MMI третьего поколения лишилась шайбы-контроллера. Теперь, по примеру старших моделей, всё отдано на откуп сенсорному управлению.

Интерьер практически не изменился, а подбор матери­алов по-прежнему великолепен.

Мультимедийка MMI третьего поколения — без шайбы и горячих клавиш: управление только с тачскрина.

Одна из модных фишек — система распознавания светофоров. Понимая, что светофор на ближайшем перекрестке вот-вот переключится на красный, электроника заглушит двигатель — и автомобиль поедет накатом. А еще «четверка» порекомендует водителю нужную среднюю скорость, чтобы попасть в зеленую волну.

Пока эта система работает в тестовом режиме, ибо получить информацию об алгоритме работы светофорной сети удалось лишь в паре десятков городов Европы.

Про Россию и говорить нечего. Вряд ли наши дорожники и цэодэдэшники поделятся алгоритмом работы дорожной сети, даже если он существует. В России зеленые вóлны — явление известное, но на деле не работающее.

Думаю, ничего не изменится к моменту появления обновленной «четверки» в нашей стране, а случится это в первом квартале следующего года. Для российского рынка запланировано три бензиновых мотора TFSI: 150‑ и 190‑сильный для переднеприводных седана и универсала, а также 250‑сильный для полноприводника Allroad. Чуть позже самый мощный мотор и полный привод будут доступны и для обычных седанов и универсалов.

Половина стильных выхлопных труб — бутафория. Даже в случае с заряженной версией S4.

По аналогии с передними фарами задние фонари тоже получили «пешеходную зебру».

А как же остальные версии, в первую очередь так называемые мягкие гибриды S4 с 347‑сильным турбодизелем и электрокомпрессором?

Продукт-менеджеры, видя мое недоумение, вновь открывают список версий для российского рынка. Нет, это всё! Гибрида не будет. А жаль, он вышел интересным. И для Audi такая схема не в новинку — в дополнение к стандартной 12‑вольтовой сети есть дополнительная на 48 вольт с литий-ионной батареей под полом багажника.

Такая схема позволяет ехать несколько десятков секунд только на электричестве: при слегка отпущенной педали двигатель внутреннего сгорания отключается и скорость поддерживается электротягой. А если снова надавить на газ, дизель пускается.

Увы, двигатели, заточенные под Евро‑6, пока для нас недоступны. Никто не будет адаптировать дизели под Евро‑5 специально для России. Это в остальном мире «четверка» — одна из приоритетных моделей Audi, разные поколения которой разошлись общим тиражом семь с половиной милли­онов экземпляров, у нас же бал правят ­кроссоверы и большие седаны А6.

Едва заметные штрихи заметно меняют образ Главные электронные новинки и дизель с «электротурбиной» мы не увидим

Как перевезти велосипед на автомобиле, даже если это Audi A4? Для этого предлагаются различные способы крепления: на крыше , на задней двери и даже на фаркопе . Не упустите лето!

Фото: Audi