Фанаты Ferrari будут в восторге — 3 февраля состоится премьера фильма о любимой Скудерии

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В Ferrari к дебюту спорткара-2024 приурочили премьеру документального фильма

За 10 дней до официальной презентации нового автомобиля Ferrari SF-24 на телеканале Sky Sports состоится премьера нового документального сериала о команде из Маранелло. Многосерийный фильм состоит из шести серий, в ближайшую субботу покажут первый эпизод.

Вся деятельность команды Формулы-1 окружена атмосферой секретности, поэтому поражает тот факт, что документалистам сделали исключение и пошли навстречу. Поэтому у зрителей появится шанс увидеть то, что обычно скрыто от посторонних глаз.

Ferrari SF-24
Ferrari SF-24
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В фильме будут показаны интервью с автогонщиками Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом, а также с руководителем гоночной команды Ferrari Фредериком Вассером, техническим директором Энрико Кардиле и главным мотористом Энрико Гвалтьери. Съемочная группа Sky Sports покажет зрителям департаменты базы Скудерии в Маранелло, а также завод, в цехах которого собирают легендарные спорткары Ferrari.

Премьера первого эпизода запланирована на 3 февраля, а последнего – на 13-е число, день официального дебюта болида 2024 года.

Источник: f1news.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
30.01.2024
Фото:Unsplash
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