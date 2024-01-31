Названа стоимость внедорожника Tank 700

Tank 700 Hi4-T начали продавать в Китае, и вот сколько он будет стоить у нас

Базовая версия Tank 700 Hi4-T начала продаваться в Китае. До этого автомобилисты могли купить топовую версию машины из ограниченной партии.

Tank 700 Hi4-T

Цена новинки составляет от 468 000 юаней. В переводе на наши деньги это 5,8 млн рублей. Учитывая доставку и растаможку, стоимость такого внедорожника в России составит около 10 млн рублей. За что же просят такие деньги?

Tank 700 Hi4-T

Это очень крупный автомобиль – длина составляет 5090 мм, а ширина и высота – 2061 и 1952 мм. Колесная база Tank 700 достигает 3000 мм. Максимальные углы въезда и съезда – 37,8 и 37,6 градуса, а максимальная глубина преодолеваемого брода – 970 мм. Автомобиль немного больше, чем новый Land Rover Defender.

У машины отличное оснащение и комфортный технологичный салон. Кстати, Tank 700 Hi4-T штатно оснащается передней лебедкой.

Tank 700 Hi4-T

У модели гибридная силовая установка 3.0T + 9HAT. В ее основе – бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом объемом 3 литра. Вместе с электромотором суммарная мощность достигает 523 л.с. и 800 Нм.

Система All-Terrain может работать в нескольких режимах – стандартном, экономичном, спортивном, снег, грязь, песок, каменистая местность, болото, 4H, 4L, автоматическом и экспертном.

В автомобиле есть интеллектуальная система механической блокировки полного привода, передний и задний дифференциалы с планетарными редукторами повышенной износостойкости. Кроме того, внедорожник оснащен пневматической пружиной подвеской с электромагнитными амортизаторами с регулировкой хода в пределах 120 мм.