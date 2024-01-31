Новый «китаец» или «европеец» с пробегом — выясняем, что лучше

Эксперты нашли все плюсы и минусы иномарок с пробегом и новых авто из Китая

Китайский автопром уверенно завоевывает российский авторынок – согласно данным Авто.ру, доля предложений машин из КНР превышает 76%. Другими словами, почти половина продаж приходится на китайские автомобили.

Автовладельцы отдают предпочтение «китайцам» по ряду причин: во-первых, они продаются официально и на модели распространяется заводская гарантия. Во-вторых, техническое оснащение – у авто из Китая много опций уже в «базе», в-третьих, дизайн. Внешний вид китайских машин, начиная от кожаного салона и заканчивая стильным кузовом, импонирует покупателям.

Отдельно стоит сказать о цене, в частности, китайский Changan можно найти за 900 тысяч рублей, за новый внедорожник с 71 опцией просят 5,219 млн рублей. При очевидных плюсах у машин из Китая есть, конечно, и минусы, и самый главный – ценообразование. Дело в том, что покупатель никогда не знает остаточную стоимость машины на момент продажи. Новые бренды из КНР еще не появились на вторичном рынке, поэтому о цене можно только догадываться.

Есть вопросы к функционалу, особенно в условиях русской зимы, к тому же у специалистов из автосервисов в России пока нет достаточного опыта для ремонта и обслуживания подобных машин. А технологичность китайских авто может обернуться проблемами, потому что некоторые из опций попросту не срабатывают или функционируют некорректно.

Что касается европейских иномарок – это гарантия качества, проверенная временем. Главное – тщательно проверять историю эксплуатации, чтобы не обнаружить после покупки скрытые дефекты или поломки. Далее – это цена, она ниже, чем в салоне, и большой ассортимент моделей на вторичном рынке. Тем более что благодаря технологиям узнать, насколько справедлива цена понравившейся иномарки, не составит труда. Будут учтены все параметры, включая характеристики, историю автомобиля, а также стоимость аналогичных образцов.

«Главная рекомендация — ответственно подходить к такой дорогостоящей покупке и использовать доступные инструменты проверки», — советует представитель «Авто.ру».

На рынке сейчас можно купить машину 1995 года за 50 тысяч рублей, к примеру, Volkswagen Polo III с пробегом 280 тысяч км, или BMW 3-й серии за 2 100 000.

Главным недостатком «европейцев» с пробегом является высокая цена запчастей. Очень сложно найти нужную деталь, и в условиях санкций есть риск купить подделку.

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Источник: 74.ru