#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada Vesta
31 января
Депутат оценил функционал Lada Vesta во время служебных поездок
В Госдуме рассказали, на каких машинах ездят...
Дженнифер Лопес стала лицом культового автомобиля
31 января
Дженнифер Лопес стала лицом культового автомобиля
Fiat нанял Дженнифер Лопес для продвижения...
Evolute i-Space
31 января
Evolute объявил цену гибридного кроссовера i-Space
«Моторинвест» запустил продажи гибридного...

Депутат оценил функционал Lada Vesta во время служебных поездок

В Госдуме рассказали, на каких машинах ездят депутаты после распоряжения Путина

Депутаты Госдумы РФ с начала 2024 года ездят на Lada Vesta и автомобилях марки Haval, которые собирают в России. Об этом рассказал парламентарий Айрат Фаррахов.

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился, чтобы госслужащие использовали для своих поездок автомобили отечественных производителей. Отчет о выполнении поручения главе России должны представить 1 февраля. В комментарии с корреспондентом «Газеты.Ru» депутаты и чиновники рассказали о том, как они выполняют поручение российского лидера.

Lada Vesta
Lada Vesta
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

«Пятерка» из Китая за 2,85 млн рублей – 197 л.с., АКП и премиум-комфорт

В частности, депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов рассказал, что сейчас во время своих служебных поездок ездит на Lada Vesta.

«Важно понимать, что у депутатов нет персонального автомобиля. Есть закрепленные машины за председателем Госдумы, его заместителями и председателями комитетов. У остальных — машины, которые заказываются под поездку. Мне примерно раз в два дня попадается Lada Vesta, с удовольствием езжу», — пояснил парламентарий.

Леонов уточнил, что в настоящее время в автопарке кроме новых Lada Vesta все еще остаются Ford Mondeo и Hyundai Sonata. Из минусов отечественной марки он назвал низкий потолок, при этом подчеркнул, что сам лично не испытывает из-за этого неудобств, но отметил, что для пассажира ростом повыше это будет проблемой. Также Леонов указал на отсутствие центрального подлокотника. Плюсом Vesta депутат назвал наличие разъема USB, потому что в дороге зачастую эта опция очень востребована.

«Важно и хорошо, что с переводом на отечественные машины нет кампанейщины. Автопарк большой, поэтому надо постепенно заменять машины, пока старые не выработают свой ресурс», — подчеркнул депутат Госдумы.

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Айрата Фаррахова, кроме Lada Vesta в автопарке используются кроссоверы Haval российской сборки.

«Я поездил и на Vesta, и на Haval. Нормальные, хорошие впечатления. Мне кажется, что и у водителей в том числе было недоверие к этим моделям. Самое главное сейчас — чтобы и надежность была», — подчеркнул парламентарий.

Фаррахов уточнил, что для поездок между муниципальными образованиями и в регионах госслужащие используют УАЗ Патриот. Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев рассказал, что в его ведомстве пользуются седанами из КНР Chery Arrizo 8.

«У нас был конкурс в прошлом году, поэтому отечественных машин у нас пока нет. Но мы требуем от наших подрядчиков, которые к нам на конкурс выходят, чтобы в первую очередь нам предоставляли российские автомобили», — рассказал замруководителя ведомства.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, он использует для служебных поездок микроавтобус Volkswagen Transporter и Mercedes возрастом примерно пять лет.

«У нас был парк автомобилей Volkswagen, которые выпускались в Калужской области, и мы его года два не обновляли. Если что-то приобретается для районов — то это однозначно отечественный автопром, Lada и УАЗ», — рассказал глава региона.

Также Шапша уточнил, что после перезапуска завода «ПСМА Рус» и бывшего завода Volkswagen парк администрации района обновят продукцией этих заводов.

Источник: gazeta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва» | Unsplash
Количество просмотров 1
31.01.2024
Фото:АГН «Москва» | Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-38