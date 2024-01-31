Депутат оценил функционал Lada Vesta во время служебных поездок

В Госдуме рассказали, на каких машинах ездят депутаты после распоряжения Путина

Депутаты Госдумы РФ с начала 2024 года ездят на Lada Vesta и автомобилях марки Haval, которые собирают в России. Об этом рассказал парламентарий Айрат Фаррахов.

Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился, чтобы госслужащие использовали для своих поездок автомобили отечественных производителей. Отчет о выполнении поручения главе России должны представить 1 февраля. В комментарии с корреспондентом «Газеты.Ru» депутаты и чиновники рассказали о том, как они выполняют поручение российского лидера.

Lada Vesta

В частности, депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов рассказал, что сейчас во время своих служебных поездок ездит на Lada Vesta.

«Важно понимать, что у депутатов нет персонального автомобиля. Есть закрепленные машины за председателем Госдумы, его заместителями и председателями комитетов. У остальных — машины, которые заказываются под поездку. Мне примерно раз в два дня попадается Lada Vesta, с удовольствием езжу», — пояснил парламентарий.

Леонов уточнил, что в настоящее время в автопарке кроме новых Lada Vesta все еще остаются Ford Mondeo и Hyundai Sonata. Из минусов отечественной марки он назвал низкий потолок, при этом подчеркнул, что сам лично не испытывает из-за этого неудобств, но отметил, что для пассажира ростом повыше это будет проблемой. Также Леонов указал на отсутствие центрального подлокотника. Плюсом Vesta депутат назвал наличие разъема USB, потому что в дороге зачастую эта опция очень востребована.

«Важно и хорошо, что с переводом на отечественные машины нет кампанейщины. Автопарк большой, поэтому надо постепенно заменять машины, пока старые не выработают свой ресурс», — подчеркнул депутат Госдумы.

По словам депутата Госдумы от «Единой России» Айрата Фаррахова, кроме Lada Vesta в автопарке используются кроссоверы Haval российской сборки.

«Я поездил и на Vesta, и на Haval. Нормальные, хорошие впечатления. Мне кажется, что и у водителей в том числе было недоверие к этим моделям. Самое главное сейчас — чтобы и надежность была», — подчеркнул парламентарий.

Фаррахов уточнил, что для поездок между муниципальными образованиями и в регионах госслужащие используют УАЗ Патриот. Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев рассказал, что в его ведомстве пользуются седанами из КНР Chery Arrizo 8.

«У нас был конкурс в прошлом году, поэтому отечественных машин у нас пока нет. Но мы требуем от наших подрядчиков, которые к нам на конкурс выходят, чтобы в первую очередь нам предоставляли российские автомобили», — рассказал замруководителя ведомства.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, он использует для служебных поездок микроавтобус Volkswagen Transporter и Mercedes возрастом примерно пять лет.

«У нас был парк автомобилей Volkswagen, которые выпускались в Калужской области, и мы его года два не обновляли. Если что-то приобретается для районов — то это однозначно отечественный автопром, Lada и УАЗ», — рассказал глава региона.

Также Шапша уточнил, что после перезапуска завода «ПСМА Рус» и бывшего завода Volkswagen парк администрации района обновят продукцией этих заводов.

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Источник: gazeta.ru