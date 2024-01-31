Прощай, синий трактор! Белорусские тракторы начали красить как Ferrari

МТЗ начал красить в новый фирменный красный цвет тракторы МТЗ-82 Belarus

Широко известные на всем постсоветском пространстве тракторы Belarus производства Минского тракторного завода получили новый фирменный цвет. Причем это не дополнение цветовой гаммы, это именно переход – теперь все «Беларусы» будут иметь этот глубокий красный цвет. Источник сообщает, что работа по переходу на новую окраску стартовала еще в 2019 году.

«Прежде всего, перед нами стояла задача убрать многоцветие. Преобладанием красного цвета мы хотим показать, что наш трактор прост в эксплуатации. Кроме того, моноцвет экономически более оправдан. Ну и, конечно, чего скрывать: ранее черный остов камуфлировал не всегда высокое качество исполнения. Красный же цвет демонстрирует новый уровень организации производственных процессов и конечного продукта», — рассказал начальник отдела дизайна МТЗ Андрей Заболотный.

Раньше у линейки Belarus было два цветовых решения: красное верхнее строение, черный остов и серые диски колес, а также синее верхнее строение, черный остов и черные диски колес. Ныне преобладает красный, черными оставлены кабина, части облицовки, кронштейны и крепления.

МТЗ Belarus

Красные МТЗ Belarus уже довольно распространены (часть моделей начали красить по-новому несколько лет назад), но теперь на фирменный оттенок перевели самый массовый продукт завода – колесный трактор МТЗ-82. До сих пор он красился в синий, ставший для него традиционным.

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Источник: Трактор.бел