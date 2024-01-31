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Беспрецедентный рост покупок авто премиум-сегмента на вторичке зафиксирован в РФ

«Автостат»: россияне установили рекорд по покупке люксовых авто с пробегом

В 2023 году россияне приобрели на вторичном рынке 2184 автомобиля сегмента luxury. Это небывалый и рекордный показатель за всю историю российского автомобильного рынка. Статистику обнародовало агентство «Автостат».

По словам аналитиков агентства, объемы покупок люксовых машин с пробегом в России растут уже седьмой год подряд, начиная с 2017 года. Причем последние три года рекорды обновляются, в частности, в 2023 году вторичный рынок «люксов» вырос на 13%, впервые преодолев отметку в 2 тысячи экземпляров.

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Чаще всего жители РФ покупали на вторичке из всего сегмента luxury автомобили Bentley – 965 экземпляров (44% всего объема), Maserati (425 единиц). Rolls-Royce с пробегом купили в количестве 398 единиц, 212 Lamborghini, 133 – Ferrari и 51 – Aston Martin.

Среди моделей лидером сегмента luxury на вторичке стал Bentley Continental GT – его купили в количестве 503 экземпляра, доля по итогам 2023 года составляет 23% от общего объема. На втором месте – Maserati Levante с показателем 214 машин с пробегом, далее идет Bentley Bentayga (191 шт.), замыкают топ-5 Bentley Continental Flying Spur (187 шт.) и Lamborghini Urus (141 шт.).

Источник: autostat.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 111
31.01.2024
Фото:Depositphotos
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