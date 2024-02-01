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Возможно, следующий хит продаж – Bajaj Pulser ns200, модель 2023 года
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Россияне начали скупать эти мотоциклы тысячами
Автостат: рынок новых мотоциклов в РФ вырос на...

Россияне начали скупать эти мотоциклы тысячами

Автостат: рынок новых мотоциклов в РФ вырос на 76%

За 2023 год россияне купили 27 196 новых мотоциклов – это сразу на 76% больше, чем годом ранее. Таким образом, вместе с оживлением автомобильного рынка после 2022 года, аналогичная тенденция наметилась и на рынке мотоциклетном. Однако прошедший мотоциклетный год выглядит здорово не только в сравнении с провальным 2022-м.

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Эксперты отмечают, что показанный результат – в принципе рекордный за последние годы. Потому что за всю историю российского рынка больше, чем в 2023-м, было продано только один-единственный раз – в 2014 году, когда обладателями новых мотоциклов стало 30 227 россиян.

Топ-5 мотоциклов-бестселлеров на рынке РФ в 2023 году

  • Racer RC300 – 1662 единицы
  • Motoland XL250 – 1262 ед.
  • Racer RC250 – 1111 ед.
  • Kayo T2 Enduro – 1066 ед.
  • Regulmoto Sport – 1025 ед.
Возможно, следующий хит продаж – Bajaj Pulser ns200, модель 2023 года
Возможно, следующий хит продаж – Bajaj Pulser ns200, модель 2023 года

География наиболее популярных производителей опять приводит нас к аналогиям с нынешним авторынком: в 2023 году популярностью у россиян пользовались преимущественно азиатские бренды: Regulmoto (3753 проданных единицы), Racer (3129 ед.), Bajaj (2831 ед.), Motoland (2441 ед.), Kayo (1349 ед.) и Voge (1290 ед.).

Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
01.02.2024
Фото:Unsplash
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