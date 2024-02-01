Устал ждать приятелей и решил угнать их машину (видео)

В Красноярском крае полиции пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного угонщика

Очередной инцидент с пьяной ездой на чужом автомобиле случился в Красноярском крае. Отрабатывая заявление об угоне, сотрудники Госавтоинспекции заметили искомый белый Hyundai Solaris и попробовали его остановить. Однако водитель останавливаться не захотел, началась погоня.

Для остановки машины инспекторы применили огнестрельное оружие – по видео понятно, что было сделано не менее двух выстрелов из табельного оружия по колесам автомобиля, когда инспекторам удалось поравняться с «гонщиком».

«За рулем оказался мужчина с явными признаками алкогольного опьянения, медицинское освидетельствование это подтвердило. Злоумышленник пояснил нашим сотрудникам, что на преступление решился спонтанно. Возле автомобиля с работающим двигателем он ждал своих знакомых, однако, посчитав, что приятели отлучились надолго, он решил съездить в магазин», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам гражданина, он заблудился в лесу, не справился с управлением и въехал в сугроб. Водитель не пострадал, а вот о переднем бампере машины этого не скажешь. С места аварии он уехал, но сотрудники ГИБДД быстро нашли его.