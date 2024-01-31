Звание «Женского автомобиля года» 2024 будут оспаривать пять моделей

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Жюри WWCOTY назвало финалистов конкурса на звание лучших женских авто года

Жюри конкурса «Автомобиль года в мире по версии женщин» (Women’s Worldwide Car of the Year; WWCOTY) объявило победителей в пяти номинациях. Об этом рассказали организаторы конкурса.

Абсолютный победитель станет известен в Международный женский день 8 марта.

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«Лучшим семейным автомобилем женское жюри признало электрический кроссовер Volvo EX30, его похвалили за дальность хода на одном заряде (450 км) и экологичность», — уточнили организаторы.

Звания «Лучшего большого автомобиля» удостоился BMW 5 Series, жюри по достоинству оценили его просторный и комфортный салон, а также «веганский» интерьер.

Лучшим кроссовером признан семиместный электрический Kia EV9. В качестве его неоспоримых достоинств назвали конкурентоспособную в своем сегменте стоимость. В категории лучших внедорожников и пикапов победу одержал Volkswagen Amarok, а «Эксклюзивным автомобилем года» стал Aston Martin DB12.

В состав жюри WWCOTY вошли 75 женщин-журналистов из 52 стран, работающих в СМИ автомобильной тематики. Всего в лонг-листе конкурса было заявлено 62 модели автомобилей.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / senivpetro
31.01.2024
Фото:freepik / senivpetro
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