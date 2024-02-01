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Geely начнет продажи нового кроссовера за 2,7 млн

Geely везет в Россию новый кроссовер – Okavango

В ближайшее время в салонах дилеров Geely появится новый кроссовер под названием Okavango. Это практичный семиместный автомобиль. Предлагаться он будет в двух версиях – Luxury и Flagship.

Geely Okavango
Geely Okavango

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Длина, ширина и высота Geely Okavango составляют 4860, 1910 и 1770 мм соответственно, а его колесная база достигает 2825 мм. То есть, кроссовер по своим габаритам заметно больше, чем Hyundai Santa Fe или Kia Sirento – он длиннее сантиметров на десять, что обещает достаточно места на третьем ряду сидений.

Geely Okavango
Geely Okavango

Кстати, при разложенных сиденьях третьего ряда объем багажника составляет227 литров, а при сложенных сиденьях второго и третьего рядов –2360 литров.

Оснащается Geely Okavango бензиновым турбомотором 2.0 с непосредственным впрыском. Его мощность составляет 200 л.с. и 325 Нм.

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В паре с двигателем работает 7-ступенчатый преселективный робот. В результате максимальная скорость кроссовера составляет 200 км/ч, а средний расход бензина укладывается в 7,7 л на 100 км.

Цены на Geely Okavango в России пока не оглашены, но описанный кроссовер, ввозимый по схеме параллельного импорта, стоит 2,7 млн рублей. Как считает главный редактор журнала «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Максим Кадаков, «едва ли официальные Okavango будут дешевле».

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Кирилл Панов
Фото:Geely
01.02.2024
Фото:Geely
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