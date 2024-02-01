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В российском офисе Kaiyi новое руководство — гендиректором стал топ-менеджер Isuzu

Экс-топ-менеджер Isuzu возглавил Kaiyi в России

Пост генерального директора в ООО «Каи Рус» — российского дистрибьютора бренда автомобилей Kaiyi, занял Михаил Степанов. Он сменил на этом посту Кирилла Кириллова. О смене руководства сообщили в пресс-службе компании.

Представители компании уточнили, что Степанов закончил Московский автомеханический институт по специальности инженер. Свою трудовую деятельность он начал в качестве специалиста по логистике и прошел свой карьерный путь, достигнув должности члена исполнительного комитета компании «Исузу Рус».

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«Последние 12 лет Степанов руководил департаментами постпродажного обслуживания в таких крупнейших автомобильных компаниях, как Scania, Mercedes Benz Trucks Russia, а также Isuzu», — говорится в тексте сообщения пресс-службы.

Напомним, Kaiyi — это суббренд китайской автомобильной марки Chery, продажи машин бренда на российском рынке стартовали в 2023 году. В настоящее время модельный ряд семейства в РФ представлен седаном Kaiyi E5, городскими кроссоверами Kaiyi Х3 и X3 Pro. В январе 2023 года в цехах автомобильного завода «Автотор» началась сборка этих автомобилей. До этого на предприятии выпускали BMW, Kia и Hyundai.

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Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Количество просмотров 1
01.02.2024
Фото:ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
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