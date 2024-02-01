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Кнопку SOS бесплатно установят на некоторые авто

Кадаков прокомментировал отзыв более 266 тысяч автомобилей в России

В 2023 году автопроизводители отозвали 266 814 транспортных средств, более 264 тысяч составляют легковые автомобили. Такие цифры опубликованы Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

В частности, под отзывную кампанию в июле прошлого года попали 79,5 тысячи Lada Granta, а также Niva Legend и Travel, проданных в период с 2022 по 2023 год. Требовалось дооснастить эти автомобили устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), подключаемым к системе ЭРА-ГЛОНАСС.

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Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков называет ситуацию прогнозируемой и предсказуемой. Он подчеркивает, что владельцев автомобилей, выпущенных без кнопки SOS, приглашают в дилерские центры для ее установки.

– Теперь машины, которые ранее были выпущены без системы ЭРА-ГЛОНАСС, в рамках отзывных кампаний дооснащаются необходимыми устройствами. Другое дело, не все захотят ее ставить. Думаю, что в лучшем случае это сделает половина владельцев таких автомобилей, — рассказал главный редактор «За рулем» Максим Кадаков.

В дилерские центры в начале ноября 2023 года были приглашены владельцы 55 тысяч кроссоверов Haval F7, F7x, Jolion, Dargo, выпущенных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года. Также в начале прошлого года отозвали более 47 тыс. автомобилей Тoyota (модели Camry, Corolla, Hiace, Land Cruiser 300, Land Cruiser Prado) и Lexus (модели ES, GX, LS, LX и NX), проданных начиная с ноября 2020 года. Нужно было перепрограммировать модуль передачи данных систем.

Более 37 тысяч кроссоверов BMW X5 и X6, изготовленных в период с ноября 2006 по июнь 2014 года, отозвали в июне 2023 года. В марте прошлого года объявлялась сервисная кампания в отношении 22,7 тыс. Toyota Avensis 2003–2007 годов выпуска.

Отзывные кампании проходят в соответствии с ГОСТ 34725-2021 «Отзыв продукции автомобилестроения, отметили в Росстандарте. Все работы проводятся бесплатно. К тому же, по сообщению АО «ГЛОНАСС», в настоящее время на рынке РФ нет недостатка устройств вызова экстренных оперативных служб.

Отмечается, что кроме нехватки электронных блоков и дооснащения ими машин, часть отзывов, связанных с УВЭОС (устройство вызова экстренных оперативных служб), связана с некорректной работой таких систем.

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Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / standert
Количество просмотров 1
01.02.2024
Фото:freepik / standert
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