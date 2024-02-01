Глава НАС объяснил необходимость снизить тарифы на ОСАГО в России

Центробанк попросили снизить тарифы на ОСАГО в России до белорусских значений

Тарифы на единый полис ОСАГО в России необходимо привести в соответствие со значениями, установленными на обязательное автострахование в Белоруссии. С таким обращением к председателю Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной обратился Национальный автомобильный союз (НАС).

Отмечается, что в срок до октября 2024 года в России и Белоруссии планируется ввести единую систему обязательного страхования автогражданской ответственности. Вице-президент НАС Антон Шапарин обратил внимание на тот факт, что системы автострахования в двух странах кардинально отличаются.

«Если белорусские водители столкнутся с российскими тарифами и лимитами, то это может вызвать в стране социальный взрыв. Вместе с тем российские водители будут горячо приветствовать синхронизацию страховых систем двух стран на базе тарифов и лимитов, установленных в Белоруссии», — объяснил вице-президент.

Стоит отметить, что лимиты по выплатам в России составляют до 400 тысяч рублей в случае ущерба автомобилям и другому имуществу, а также до 500 тысяч рублей в случае причинения вреда жизни и здоровью людей. Для сравнения, в Белоруссии лимит на ущерб имуществу потерпевшего составляет 10 тысяч евро – 967,9 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ на 30 января.

Что касается лимита по жизни и здоровью потерпевшего, он тоже составляет 10 тысяч евро. Причем не более 4 тысяч евро из них идет на возмещение расходов, связанных с погребением погибшего (эквивалентно 967,9 тыс. и 387,2 тыс. рублей соответственно).

При этом тарифы на «автогражданку» в РФ и Белоруссии отличаются, подчеркнул Шапарин. В частности, стоимость ОСАГО при схожих вводных для автовладельца из Москвы составит 9,1–13,9 тыс. рублей, а для водителя из Минска – 28,32 евро (2741,08 рубля). Другими словами, обязательная страховка в РФ в 3,3–5 раз дороже, чем в Белоруссии, констатирует Шапарин.

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Источник: iz.ru