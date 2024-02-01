#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияДТПIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Розыгрыш призов от «За рулем» состоялся 31.01.24 — поздравляем победителей!
1 февраля
Розыгрыш призов от «За рулем» состоялся 31.01.24 — поздравляем победителей!
Мы подвели итоги очередного ежемесячного...
Этот бренд из КНР два раза в январе снижал цену на кроссовер — успейте купить
1 февраля
Этот бренд из КНР два раза в январе снижал цену на кроссовер — успейте купить
«Автостат»: на рынке России 5 брендов в январе...
Глава НАС объяснил необходимость снизить тарифы на ОСАГО в России
1 февраля
Глава НАС объяснил необходимость снизить тарифы на ОСАГО в России
Центробанк попросили снизить тарифы на ОСАГО в...

Розыгрыш призов от «За рулем» состоялся 31.01.24 — поздравляем победителей!

Мы подвели итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

31 января 2024 года состоялся очередной розыгрыш – первый в новом году. В нем участвовали все подписчики, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

Генератор случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 30.01.24 выбрал троих победителей. Ими стали:

Мария Сенюшкина из Новосибирска – она выиграла пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.

Олег Янков из Реутова получит дрель-шуруповерт GREENWORKS

Алексей Артамонов из Ефремова станет обладателем светодиодного фонаря, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Сотрудники ООО «За рулем» до 9 февраля текущего года свяжутся с победителями и объяснят, как получить призы.

Напомним, что по условиям конкурса победители ежемесячных розыгрышей не должны участвовать в последующих розыгрышах 2024 года, но смогут принимать участие в розыгрышах призов в 2025 году.

Для участия в розыгрышах вы можете оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе: https://sub.zr.ru/.

Поздравляем победителей этого розыгрыша!

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:"За рулем" и Freepik
Количество просмотров 3
01.02.2024
Фото:"За рулем" и Freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0