Розыгрыш призов от «За рулем» состоялся 31.01.24 — поздравляем победителей!

Мы подвели итоги очередного ежемесячного розыгрыша среди подписчиков «За рулем»

Каждый месяц «За рулем», старейшее и самое популярное автомобильное издание в России, проводит розыгрыш призов среди читателей, которые оформили подписку на журнал.

31 января 2024 года состоялся очередной розыгрыш – первый в новом году. В нем участвовали все подписчики, оформившие и оплатившие полугодичную и годовую подписку на журнал «За рулем» на сайте.

Генератор случайных чисел из списка подписчиков по состоянию на 30.01.24 выбрал троих победителей. Ими стали:

Мария Сенюшкина из Новосибирска – она выиграла пылесос, аккумулятор и зарядное устройство GREENWORKS 24v.

Олег Янков из Реутова получит дрель-шуруповерт GREENWORKS

Алексей Артамонов из Ефремова станет обладателем светодиодного фонаря, аккумулятора и зарядного устройства GREENWORKS 24v.

Сотрудники ООО «За рулем» до 9 февраля текущего года свяжутся с победителями и объяснят, как получить призы.

Напомним, что по условиям конкурса победители ежемесячных розыгрышей не должны участвовать в последующих розыгрышах 2024 года, но смогут принимать участие в розыгрышах призов в 2025 году.

Для участия в розыгрышах вы можете оформить подписку на журнал «За рулем» на нашем ресурсе: https://sub.zr.ru/.

Поздравляем победителей этого розыгрыша!

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