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Количество автодилеров в РФ растет как на дрожжах!

«Автостат»: число дилерских центров в России готово побить рекорд

Специалисты фиксируют взрывной рост количества автомобильных дилерских центров на территории России. С начала года минул месяц, и каждый год именно в этот период эксперты устанавливают, сколько в РФ насчитывается салонов по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, причем отдельные сервисные центры не учитываются.

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Взгляните не приведенную диаграмму: на начало 2024 года в стране насчитывается 3653 салона официальных дилеров – по сравнению с предыдущим годом, ставшим худшим за последнее десятилетие, прирост составил 15,5% – плюс 489 автосалонов. Такис образом, уже в следующем январе может быть зафиксирован новый рекорд – для этого в РФ должно возникнуть всего около 150 новых дилерских центров!

Количество автодилеров в РФ, 2015-2024
Количество автодилеров в РФ, 2015-2024

Тенденция понятная: сети уже существующих игроков из Китая расширяются, а вместе с тем образуются совершенно новые. Продолжится ли в 2024 году экспансия из Поднебесной прежними темпами или ее приостановит начавшаяся конкурентная борьба между новыми игроками, покажет время.

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Источник: Автостат

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Depositphotos, Автостат
Количество просмотров 1
02.02.2024
Фото:Depositphotos, Автостат
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