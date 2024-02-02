Количество автодилеров в РФ растет как на дрожжах!
Специалисты фиксируют взрывной рост количества автомобильных дилерских центров на территории России. С начала года минул месяц, и каждый год именно в этот период эксперты устанавливают, сколько в РФ насчитывается салонов по продаже и обслуживанию легковых автомобилей, причем отдельные сервисные центры не учитываются.
Взгляните не приведенную диаграмму: на начало 2024 года в стране насчитывается 3653 салона официальных дилеров – по сравнению с предыдущим годом, ставшим худшим за последнее десятилетие, прирост составил 15,5% – плюс 489 автосалонов. Такис образом, уже в следующем январе может быть зафиксирован новый рекорд – для этого в РФ должно возникнуть всего около 150 новых дилерских центров!
Тенденция понятная: сети уже существующих игроков из Китая расширяются, а вместе с тем образуются совершенно новые. Продолжится ли в 2024 году экспансия из Поднебесной прежними темпами или ее приостановит начавшаяся конкурентная борьба между новыми игроками, покажет время.
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Источник: Автостат
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