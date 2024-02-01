Таким топливом можно угробить мотор — эксперт объясняет

Эксперт объяснил, чем чревата для двигателя заправка авто неподходящим топливом

Залитый в топливный бак автомобиля бензин с неподходящим октановым числом может спровоцировать серьезные неполадки в двигателе и привести к фатальным последствиям. Таким мнением с изданием «Москва 24» поделился автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.

Рассуждая о важности заправки только подходящим конкретному автомобилю топливом, Субботин подчеркнул, что цифры в названии бензина (октановое число) говорят о детонационной стойкости топлива, то есть его способности противостоять самовоспламенению при сжатии.

Как правило, производители указывают предпочтительный для конкретной модели бензин. Если заливать в бак топливо с более низким октановым числом, это может негативно сказаться на состоянии силового агрегата, предупреждает собеседник издания.

«Если написано АИ-95, значит, именно таким бензином и надо заправлять, и не нужно экспериментировать», – категоричен в своем мнении собеседник издания.

При использовании автовладельцем вместо рекомендованного производителем АИ-95 бензинаАИ-92 в процессе работы двигателя будет не горение топлива, а взрывы. В итоге мотор может разрушиться, в первую очередь пострадают поршни, уточнил Субботин. Он настоятельно рекомендует автовладельцам воздержаться от подобной практики.

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Источник: m24.ru